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ولي العهد يوجه بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا

منذ 55 دقيقة
2014
ولي العهد يوجه بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

وكان الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

من جانبه ورفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.

بريطانيا
علاج
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
ناصر البراق

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
بالتوفيق للصقور الخضر
مسالم
كلامه سطحي وغبي... ... طيب لما لم يتزوج سعودية من الاول... ثم الطهارة والعفة والشرف ليست بالجنسية ولا العرق.. بل كل فيه صالح وطالح...
إنسآن بروح نقيه
يرتبط الكثير من التجار المخادعين والجشعين والطماعين بعصابات ومافيات تسويق وتصدير منتجات الصين الفاسدة والمزيفة لذلك تجدهم مدافعين عنها بشراسه لأنهم مجرمين مخالفين لا...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كلام مليان
ههههههههههههه بدينا بموسم الدفع الرباعي بحكام ابورفسه ومايشبع دولارات موعودين بمجازر تحكيمه ضد اي فريق يلعب امام القرنبع وحسبنا الله ونعم الوكيل

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