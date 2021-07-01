" الملفوف " يحمي من السرطان والزهايمر

أميرة خالد (صدى):
يحتوي الملفوف على العديد من الفوائد، حيث أنه يعتبر من الأطعمة الصحية، والممكن تناولها بأكثر من طريقة.
يتميز الملفوف بأحتوائه على فيتامين سي مقارنة بالبرتقال، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على نظام المناعة وتقويته بجانب فاعليته في تخفيف آثار مرض الزهايمر، والأمراض العصبية.
ويساعد في مكافحة الالتهابات، وتعزيز تعافي والتئام الجروح، في حين يحتوي على مستويات جيدة من المركبات المضادة للسرطان، والتي تساعد في منع الأورام الخطيرة، بما في ذلك سرطان الثدي وغيره.
كما أن الملفوف غني بمضادات الالتهابات، بما في ذلك عنصر الجلوتامين المعروف بكونه مضادا قويا للالتهابات، ويساعد الملفوف في تخفيف أثار أنواع الالتهابات والحمى وآلام المفاصل والحساسية وتهيج الجلد وغيره.
ويلعب دورا كبيرا في استجابة الجسم لعملية الشيخوخة، ويمنع الشيخوخة المبكرة وآثارها التي تتضمن البقع الداكنة والتجاعيد.