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أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الحادية عشر 

منذ 11 ساعة
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أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الحادية عشر 

محمد محسن (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إستمرارية جائزة الشاب العصامي على مدار 11 عاما ، يؤكد نجاحها ، واعطى للجائزة المكانة المحفزة والداعمة لشباب وفتيات الوطن العصاميين والعصاميات ، لتكون جائزة تتويجا لمسيرة كفاحهم وعصاميتهم وتفتح لهم افاقا جديدة نحو الريادة في الاعمال .

وبين سمو أمير القصيم بأن حائزة الشاب العصامي ، أكدت على همة وعصامية أبناء المنطقة ، ومدى شغفهم وحبهم للاعمال التجارية واعتمادهم على انفسهم ليكونوا فاعلين في تنمية ودعم اقتصاد الوطن ، بمختلف المجالات .

جاء ذلك بعد أن كرّم سمو أمير القصيم الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها الحادية عشرة ، والتي اقيمت في قاعة الدرعية بإمارة القصيم مساء امس بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية ابراهيم الرشيد ، ومدير عام صندوق الموارد البشرية " هدف " تركي الجعويني ، والمدير التنفيذي للتصديق الرقمي نايف العتيبي .

وتخلل حفل التكريم ، إستعراض تجربة الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي خلال السنوات الماضية وما اضافت لهم الجائزة من دعم معنوي وتحفيز لمواصلة مسيرة عطائهم في مجال الاعمال التجارية .

كما تقديم عرضا مرئياً يحكي مسيرة جائزة الشاب العصامي على مدار 10 أعوام ، التي تأتي بدعم واهتمام من سمو أمير منطقة القصيم، لدعم الشباب العصاميين من الجنسين، وتعزيز الثقة بهم، وبالأعمال والأنشطة الحرة منها، حيث بلغ عدد الفائزين والفائزات بالجائزة 152 شخصا .

كما شهد الحفل لقاء مع شخصية الجائزة الشيخ عبدالله العثيم الذي تحدث عن تجربته العصامية ونجاح فكرة الشاب العصامي واستمراريتها لسنوات .

من جانبه ، بيّن عضو لجنة التحكيم في الجائزة احمد الخضر أن مايميز الجائزة هو دعم سمو أمير القصيم سعيا لتطويرها وتحسينها ، مشيرا الى ان الجائزة شملت 8 مجالات في الزراعة والتقنية والتجاري والحرفي والخدمي والصناعي والاعلام الجديد والاجتماعي والانساني ، لافتا بأنه تم اعادة صياغة اللائحة التنظيمية واضافة بعض المعايير و المجالات الجديدة وفقا لرؤية المملكة 2030 ،مؤكدا بأن هذه الدورة ترشح لها 78 مترشحا ومترشحة، وتم تحديد الفائزين 10 مترشحين ومترشحين وفقا لمجالات الجائزة .

بعد ذلك كرم سمو أمير القصيم الفائزين والفائزات وهم كلا من :

الاول عادل الرشيدي ، بدر القبلان ، معتز الدخيل ، نواف الدخيل ، فهد العييري ، حمود الجلهمي ، عبدالعزيز الحمياني ، منيرة العريني ، اسماء المالكي ، الجوهرة السواجي ، خالد المنصور ، افنان الرشودي .

ودشن سمو امير القصيم مبادرة بنك التنمية الاجتماعية جادة 30 لدعم الشباب العصاميين ، كما بارك سموه انطلاقة النسخة الثانية عشرة لجائزة الشاب العصامي ، متمنيا لجميع ابناء المنطقة التوفيق والسداد .

 

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

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