نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سائق يعتدي جنسيا على ابنة شقيقه والجنين يكشفه

منذ ساعتين
2318
2
سائق يعتدي جنسيا على ابنة شقيقه والجنين يكشفه

القاهرة (صدى):
اعتدى سائق جنسيا على نجلة شقيقه في مدينة المنصورة بمصر مما أدى إلى حملها وانكشف أمره عندما توفى الجنين في بطنها

وتم نقل الطفلة التي تبلغ من العمر 16 عاما مصابة بنزيف، آلام حادة لوجود حمل عنقودى خارج الرحم ووفاة الجنين واتهمت والدتها عمها بالاعتداء الجنسى عليها .

وأكدت والدة الطفلة أن نجلتها أبلغتها باعتداء شقيق زوجها على ابنتها، وابلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف، وتمكنت المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع نجلة شقيقة وقيامه بمواقعتها جنسيا عدة مرات مما تسبب في حملها.

المنصورة
سائق
اعتداء جنسي
الجنين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129976
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8278
منذ 7 دقائق
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
منذ دقيقتين 1055
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
منذ 12 دقيقة 1250
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
منذ 17 دقيقة 1382
وش عرفها بالخيول
وش عرفها بالخيول
منذ 32 دقيقة 424
راحت عليه
راحت عليه
منذ 37 دقيقة 276
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
منذ 46 دقيقة 363
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
منذ 52 دقيقة 2099
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
منذ 57 دقيقة 1954
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
منذ ساعة 1897
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
منذ ساعة 1231