سائق يعتدي جنسيا على ابنة شقيقه والجنين يكشفه

القاهرة (صدى):
اعتدى سائق جنسيا على نجلة شقيقه في مدينة المنصورة بمصر مما أدى إلى حملها وانكشف أمره عندما توفى الجنين في بطنها
وتم نقل الطفلة التي تبلغ من العمر 16 عاما مصابة بنزيف، آلام حادة لوجود حمل عنقودى خارج الرحم ووفاة الجنين واتهمت والدتها عمها بالاعتداء الجنسى عليها .
وأكدت والدة الطفلة أن نجلتها أبلغتها باعتداء شقيق زوجها على ابنتها، وابلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف، وتمكنت المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع نجلة شقيقة وقيامه بمواقعتها جنسيا عدة مرات مما تسبب في حملها.