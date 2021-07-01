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خبرة السنين عند الشايب
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129973
منذ 3 دقائق
خبير زمانه في السيكلانه .
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
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