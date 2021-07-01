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صورة جميلة من مدينة عنيزة

منذ 26 دقيقة
556
صورة جميلة من مدينة عنيزة

(صدى):

عنيزة
حديقة
خبر في صورة
صورة معبرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسآن بروح نقيه
نعم المرأة السعودية مسلمة وعزيزة وطاهرة وشريفة منذ نعومة اظافرها ونتمنى ان يضلون بهذا الحال طولت اعمارهم مالم يتم تغيير مسارهن
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه سبحان الله ما تقبلت حرمه تدخن أو تشيش
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فوق ما تتخيلون ..

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