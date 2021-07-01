بالفيديو.. التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق الفوترة الإلكترونية، مبينة أن هناك عنصر واحد اضافي على كل من الفواتير الضريبية المبسطة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى 4 ديسمبر
وقالت الهيئة خلال فيديو نراه عبر حسابها "المرحلة الأولى الذي تغير هو عنصر واحد فقط، فإذا كان الشخص يصدر فاتورة ضريبية، فالذي يتفير هو رقم ضريبة القيمة المضافة للمشتري بالإضافة إلى الحقول المطلوبة سابقا".
وأضافت "النوع الثاني الفاتورة المبسطة بين منشأة وفرد يتم إضافة رمز الاستجابة السريعة qr كود "
وفي وقت سابق، دعت "الزكاة" المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية عبرالموقع الالكتروني .