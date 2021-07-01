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بالفيديو.. التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية

منذ 50 دقيقة
2088
بالفيديو.. التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية، مبينة أن هناك عنصر واحد اضافي على كل من الفواتير الضريبية المبسطة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى 4 ديسمبر

وقالت الهيئة خلال فيديو نراه عبر حسابها "المرحلة الأولى الذي تغير هو عنصر واحد فقط، فإذا كان الشخص يصدر فاتورة ضريبية، فالذي يتفير هو رقم ضريبة القيمة المضافة للمشتري بالإضافة إلى الحقول المطلوبة سابقا".

وأضافت "النوع الثاني الفاتورة المبسطة بين منشأة وفرد يتم إضافة رمز الاستجابة السريعة qr كود "

وفي وقت سابق، دعت "الزكاة" المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية عبرالموقع الالكتروني .

الفوترة الإلكترونية
الفاتورة
الزكاة والضريبة والجمارك

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شمس الحقيقة
بالتوفيق للصقور الخضر
مسالم
كلامه سطحي وغبي... ... طيب لما لم يتزوج سعودية من الاول... ثم الطهارة والعفة والشرف ليست بالجنسية ولا العرق.. بل كل فيه صالح وطالح...
إنسآن بروح نقيه
يرتبط الكثير من التجار المخادعين والجشعين والطماعين بعصابات ومافيات تسويق وتصدير منتجات الصين الفاسدة والمزيفة لذلك تجدهم مدافعين عنها بشراسه لأنهم مجرمين مخالفين لا...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كلام مليان
ههههههههههههه بدينا بموسم الدفع الرباعي بحكام ابورفسه ومايشبع دولارات موعودين بمجازر تحكيمه ضد اي فريق يلعب امام القرنبع وحسبنا الله ونعم الوكيل

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