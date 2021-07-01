حسام حبيب يقبل اعتذار والده ويعلق: "بغير عليك مهما آذيتني"

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان حسام حبيب، قبول اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب اليوم، رسالة على حساب جديد على "إنستجرام" واصفا نفسه بأنه "عجوز خرف بحكم السن"، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.
وقال حسام حبيب : "وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا".
وأضاف حسام حبيب: "مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف أني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).