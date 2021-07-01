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اتحاد الكرة يعيّن الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام

منذ ساعة
1912
اتحاد الكرة يعيّن الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيّن الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام.

وعقد فرهاد عبدالله محاضرات في بطولة كأس العالم روسيا 2018, وكأس آسيا 2015-2019", وكأس العالم تحت 17 عام في الهند عام 2017, و كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل 2019, و كأس العالم للأندية في قطر2021, وكأس العالم تحت 20 عاما في بولندا 2019.

ويعد من كبار المحاضرين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، والمدير الفني لأكاديمية الاتحاد الآسيوي حتى نهاية شهر يونيو 2021,مما أنه محاضر معتمد لدى فيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وعقد أكثر من 150 دورة ومحاضرة.

روسيا
اتحاد الكرة
فرهاد عبدالله
دائرة الحكام

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فوق ما تتخيلون ..
x15x
الكابتن يوسف شي طبيعي هو اللي يتقدم اما انت بجح صحيح وهو اللي جاب الكاس بعد الله بدخوله الموثر بكل المباريات والاكان مطلعتك الصين...
مطر الاسود
هؤلاء هم مدعي الديموقراطية وحرية التعبير , طفل نطق بكلمة لم يستوعبها المدرس المحترم اجابة على سؤال افتراضي فقام بتحويل طفل عمره 11 عاما...
خبير زمانه
ظهر المتشددين والارهابيين في السابق والان ظهر المتمردين على الدين والتشكيك في الاحاديث والايات القرانيه ويحتاج ايقافهم ومحاسبتهم والدين له علماء ومشائخ وليس اتفاه...

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