اتحاد الكرة يعيّن الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيّن الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام.
وعقد فرهاد عبدالله محاضرات في بطولة كأس العالم روسيا 2018, وكأس آسيا 2015-2019", وكأس العالم تحت 17 عام في الهند عام 2017, و كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل 2019, و كأس العالم للأندية في قطر2021, وكأس العالم تحت 20 عاما في بولندا 2019.
ويعد من كبار المحاضرين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، والمدير الفني لأكاديمية الاتحاد الآسيوي حتى نهاية شهر يونيو 2021,مما أنه محاضر معتمد لدى فيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وعقد أكثر من 150 دورة ومحاضرة.