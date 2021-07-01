هدم السد ولا هدم البلد

(صدى):
سد النهضة وما ادراك ما سد النهضة هذا السد المهم الذي يستفيد منه اكثر من مئة وخمسين مليون مصري و سوداني والذي تحاول اثيوبيا التحكم فيه بما يخدم مصالحها ويعود عليها بفوائد اقتصاديه وسياسيه خصوصاً في الجبهه الداخليه.
فالسد الأثيوبي يعول عليه الاثيوبيون كثيراً في الري الزراعي والحصول على طاقه كهربائيه تنهي ازمة الكهرباء في أثيوبيا وتعزز من موقف الحكومة داخلياً وتدعم الموقف الحكومي في اثيوبيا.
وقد تعاملت مصر و السودان مع هذه الأزمة بكل هدوء وخصوصاً الطرف المصري الذي يتمتع بحنكه سياسيه وطول نفس محاولاً تجنب المواجهه العسكريه مع أثيوبيا رغم تفوق الجانب المصري عسكرياً واقتصادياً و اجتماعياً الا ان أثيوبيا لم تستجب لهذه الحلحله المصريه و أصرت على تنفيذ إجرائتها التي كانت من بدايه السد حيث لم تستشر الجانب المصري و السوداني من حيث التصميم الفني للسد بما يضمن مصالح الجميع وحيث أن القاهره حالياً في قوه و استقرار واياً كان الوضع فإن مصر جبل صبور ولكن للصبر حدود وكما يقول المثل المصري " مصر ما بتسبش حقها " ولذلك فأن الحل من وجهه نظري الشخصية أن مصر ستضطر للحرب لا محاله التي لا احد يتمناها والتي قد تؤدي إلى انهيار الحكومه الأثيوبيه وانتشار الفوضى الخلابه في البلد ونشوء حرب أهليه وخسائر اقتصادية متوقعه على جميع الاطراف. ولا أزيد .