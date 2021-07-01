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نصائح لقيادة آمنة أثناء تواجد أطفالك معك

منذ 49 دقيقة
1523
نصائح لقيادة آمنة أثناء تواجد أطفالك معك

متابعة_أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء في عالم السيارات نصائح للسائقين تساعدك في القيادة السليمة أثناء تواجد أبناءك معك.

وذكر الخبراء على ضرورة أن يعتني الأبناء بأنفسهم داخل السيارة ، حيث يمكن تكليف ابنك الأكبر سنا مهمة مراقبة ومتابعة اخواتهم الأصغر سنا.

ويجب التأكد من توافر ما يحتاج اليه ابنائك بالسيارة اثناء رحلتك ، مثل زجاجات المياه او الوجبات الخفيفة والعاب أطفال، بالإضافة إلى تحديد أماكن محطات الوقود والمطاعم وأماكن الاستراحة تحسبا لأي شيء يوجهك بشكل مفاجئ.

كما يجب عدم الالتفات الي الوراء أثناء قيادة السيارة، في حالة وجود مشكلة بين ابنائك ، بالإضافة إلى اختار العاب لتسلية ابنائك بالسيارة بعناية، واحرص أن تكون من النوع الذي يجذب الانتباه لفترات زمنية طويلة، وان لا تكون من النوع الذي يصدر ضوضاء عالية.

وفر عدد كافي من وسائل الراحة لأبنائك داخل السيارة، مثل بطانيات أو مخدات صغيرة ، و غطاء يحمي عيون الأطفال من أشعة الشمس أثناء تواجدهم في السيارة.

وتأكد أن تكون مشروبات الأبناء في أوعية محكمة الغلق، حتى لا تنسكب عليهم أو على فرش السيارة.

 

قيادة
أطفال
مشروبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

يحيى الشهراني
الله سبحانة موجود في السماء ويعبد سبحانة في السعودية وغيرها .
يحيى الشهراني
هو باين انة مشهد تمثيلي لاني شايف المصورين والكاميرات واضحة في المقطع . بس الفاظة من كلمة حقير وتافة المفروض ك مستشار يكون ارقى...
فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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