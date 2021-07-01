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رئاسة شؤون الحرمين تؤكد على منسوبيها التفرغ لخدمة ضيوف الرحمن

منذ 33 دقيقة
1543
رئاسة شؤون الحرمين تؤكد على منسوبيها التفرغ لخدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم (صدى):
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع منسوبيها بالتفرغ وبذل الجهد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

وشددت على منسوبيها بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المشاركة في الحرمين الشريفين لإنجاح خطة حج هذا العام.

ويذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصت على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية، ومدى الالتزام من قبل كافة المنسوبين بشكل مستمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

 

الحج
رئاسة شؤون الحرمين
ضيوف الرحمن
الإجراءات النظامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

يحيى الشهراني
الله سبحانة موجود في السماء ويعبد سبحانة في السعودية وغيرها .
يحيى الشهراني
هو باين انة مشهد تمثيلي لاني شايف المصورين والكاميرات واضحة في المقطع . بس الفاظة من كلمة حقير وتافة المفروض ك مستشار يكون ارقى...
فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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