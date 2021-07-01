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مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2022

منذ ساعة
2825
مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2022

نواف السالم (صدى):
أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بمشاركة 12 منتخبًا.

ووضعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة B والتي يواجه فيها منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام، بداية من 2 سبتمبر وحتى 29 مارس 2022، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

الاخضر
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
التصفيات الآسيوية
قرعة الدور النهائي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فوق ما تتخيلون ..
x15x
الكابتن يوسف شي طبيعي هو اللي يتقدم اما انت بجح صحيح وهو اللي جاب الكاس بعد الله بدخوله الموثر بكل المباريات والاكان مطلعتك الصين...
مطر الاسود
هؤلاء هم مدعي الديموقراطية وحرية التعبير , طفل نطق بكلمة لم يستوعبها المدرس المحترم اجابة على سؤال افتراضي فقام بتحويل طفل عمره 11 عاما...
خبير زمانه
ظهر المتشددين والارهابيين في السابق والان ظهر المتمردين على الدين والتشكيك في الاحاديث والايات القرانيه ويحتاج ايقافهم ومحاسبتهم والدين له علماء ومشائخ وليس اتفاه...

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