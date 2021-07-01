مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2022

نواف السالم (صدى):
أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بمشاركة 12 منتخبًا.
ووضعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة B والتي يواجه فيها منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام، بداية من 2 سبتمبر وحتى 29 مارس 2022، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.
ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.