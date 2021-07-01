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إصابة مي العيدان بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا

منذ 39 دقيقة
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إصابة مي العيدان بوعكة صحية بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا

خالد الظفيري (صدى):
قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إلغاء حلقتها المقررة يوم الخميس من برنامجها "كشف حساب" بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وإصابتها بتعب شديد.

وقالت مي العيدان عبر حسابها على موقع "إنستغرام" إن صحتها تأثرت بسبب تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها حال استمرت في التعب ستلجأ إلى المستشفى، مضيفة أنها اضطرت لإلغاء حلقتها مع الفنان الكويتي، سعيد الملا إلى الأسبوع المقبل.

وتابعت مي العيدان: "جدًا تعبانة بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح البارحة.. والاستفراغ عندي ما وقف للأسف، ولا أعرف إذا كان هذا شيئًا طبيعيًا أم أنا لدي شيء".

وأضافت : "عمومًا خلال الساعات المقبلة إذا استمر هذا التعب أكثر من هذا راح أضطر أروح إلى المستشفى، والله يعين وسامحوني"، وتلقت الإعلامية الكويتية رسائل الدعم والمساندة من الجمهور، وعدد من نجوم الفن، متمنيين لها الصحة والشفاء العاجل.

مي العيدان
لقاح كورونا
الجرعة الثانية
سعيد الملا

التعليقات

شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 634
منذ 14 دقيقة
شكل ماحد بداعيلك بس الله يشفيك ويهديك تبطلين القال والقيل وتبطلين كمان تطلعين اسرار الخلق دعيها للخالق

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أحدث التعليقات

فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيخين١
شكل ماحد بداعيلك بس الله يشفيك ويهديك تبطلين القال والقيل وتبطلين كمان تطلعين اسرار الخلق دعيها للخالق
Cbkgff
وليش تركتهن ياخضير دام انهن عاجبتك ورحت تتظوجت اوكرانية شف الاوكرانيات مهر خاتم ذهب ولا زواج ولا طنة ورنة ولا تكاليف وانتاج جميل ماشاءالله...

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