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بدء تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية

منذ 58 دقيقة
1930
بدء تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية

الرياض (صدى):
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة، اليوم الخميس،تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه بهدف تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد .

ومن المقرر أن يُطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم، أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف ذلك إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات.

ويُشارك الشؤون البلدية في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وزارة الشؤون البلدية
كود البناء السعودي
المشاريع السكنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

يحيى الشهراني
الله سبحانة موجود في السماء ويعبد سبحانة في السعودية وغيرها .
يحيى الشهراني
هو باين انة مشهد تمثيلي لاني شايف المصورين والكاميرات واضحة في المقطع . بس الفاظة من كلمة حقير وتافة المفروض ك مستشار يكون ارقى...
فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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