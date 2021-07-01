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أضرار شرب الكثير من ماء الليمون على الريق

منذ ساعتين
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أضرار شرب الكثير من ماء الليمون على الريق

أميرة خالد (صدى):
حذر الدكتور بافل إيسمبايف، الخبير في تخفيض الوزن بمستشفى "بورمينتال" في تشيليابينسك الروسية، بعض المرضى من شرب الماء بالليمون على الريق.

وقال المختص أن الكمية المثالية لعصير الليمون في الماء يجب أن تكون بين عدة قطرات وملعقة طعام في 250 ملليلتر من الماء، مشيرا إلى أنه إذا زادت كمية عصير الليمون، فإن الماء يؤثر سلبا في مينا الأسنان لأن الحموضة تدمرها.

ونصح باستخدام (شفاط) لشرب الماء بالليمون لأنه يمنع عصير الليمون تطور التآكل والقرح في الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. ولكنه يفاقم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي، والتجشؤ الحامضي والغثيان والحرقة، كما نصح كل من يعاني من أعراض مماثلة بالامتناع عن شرب الماء بالليمون وخاصة على الريق".

وأضاف المختص أن فيتامين C الموجود في الليمون يزيد من امتصاص الحديد، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الحديد عدم الإفراط في تناول عصير الليمون، مشيرا إلى أن هناك معلومات من أشخاص يعانون من الصداع النصفي، تفيد بأن الحمضيات يمكن أن تسبب الصداع ولكن لا يوجد أساس علمي لمثل هذه المعلومات.

الصداع النصفي
ماء الليمون
الغشاء المخاطي

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أحدث التعليقات

يحيى الشهراني
الله سبحانة موجود في السماء ويعبد سبحانة في السعودية وغيرها .
يحيى الشهراني
هو باين انة مشهد تمثيلي لاني شايف المصورين والكاميرات واضحة في المقطع . بس الفاظة من كلمة حقير وتافة المفروض ك مستشار يكون ارقى...
فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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