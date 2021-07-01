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السجن 20 عامًا لأب قتل ابنه بسبب كعكة

منذ 23 دقيقة
298
السجن 20 عامًا لأب قتل ابنه بسبب كعكة

واشنطن (صدى):
أقدم رجل على قتل نجله البالغ من العمر 5 سنوات بسبب خلاف على قطعة من كعكة الجبن " تشيز كيك".

وقام الرجل بلكم نجله في بطنه وضربه على وجهه ضرباً مبرحاً، بسبب تناوله شريحة والده من كعكة الجبن التي أحضرتها زوجته له بمناسبة عيد الأب، مما أدى لوفاة الطفل.

وادعى الرجل أن نجله سقط من على درج، قبل أن يعترف في النهاية بجريمته، حيث حكمت إحدى محاكم مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية على ستاكهاوس بالسجن لمدة 20 عاماً.

وقال قاضي المحكمة أثناء النطق بالحكم: «لا يستطيع الشخص العادي الذي يسمع عن هذه القضية أن يفهم كيف يمكنك أن تضرب أو تلكم أي إنسان حي بهذا الكم من الوحشية التي استخدمتها مع طفلك».

امريكا
قتل
كعكة
تشيز كيك

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الله يرد لها صوابها الله يهديها
4lovex2
يحرام🥺💔 الله يرزقه ويرد له اطفاله
4lovex2
فيه الصالح والطالح هن مو ملائكة، وهو واضح انه يسلك له عشان يصرفه مزعج الآدمي خله يرتاح هو وزوجته
كلام مليان
ابو من جعهم السفله
مجرد زائر
اقولك اقلب وجهك يكفي ان سلطان بن فهد اعطاك الجنسية السعوديه

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