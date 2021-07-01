السجن 20 عامًا لأب قتل ابنه بسبب كعكة

واشنطن (صدى):
أقدم رجل على قتل نجله البالغ من العمر 5 سنوات بسبب خلاف على قطعة من كعكة الجبن " تشيز كيك".
وقام الرجل بلكم نجله في بطنه وضربه على وجهه ضرباً مبرحاً، بسبب تناوله شريحة والده من كعكة الجبن التي أحضرتها زوجته له بمناسبة عيد الأب، مما أدى لوفاة الطفل.
وادعى الرجل أن نجله سقط من على درج، قبل أن يعترف في النهاية بجريمته، حيث حكمت إحدى محاكم مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية على ستاكهاوس بالسجن لمدة 20 عاماً.
وقال قاضي المحكمة أثناء النطق بالحكم: «لا يستطيع الشخص العادي الذي يسمع عن هذه القضية أن يفهم كيف يمكنك أن تضرب أو تلكم أي إنسان حي بهذا الكم من الوحشية التي استخدمتها مع طفلك».