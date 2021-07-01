ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

وكالات (صدى):
شهد سعر خام برنت القياسي ارتفاع فوق 75 دولارًا للبرميل في آسيا، اليوم الخميس، حيث تنتظر سوق النفط اجتماعاً في وقت لاحق اليوم ستقرر فيه "أوبك+" مستويات الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صوب 74 دولاراً بعد إغلاقها على زبادة بنسبة 0.7% أمس الأربعاء.
واقترحت روسيا وكازاخستان تعزيز الإمدادات بينما تفضل المملكة وبقية المنتجين في الخليج العربي نهجًا أكثر حذراًوفي حين أنه من المتوقع أن تعيد المجموعة بعض الإمدادات إلى السوق في أغسطس، فإن المخاوف بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا سريع الانتشار قد يحد من الزيادة، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" .
وارتفع النفط بأكثر من 50% هذا العام حتى يونيو، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث ساعد إطلاق عمليات التطعيم ضد كورونا في استعادة القدرة على الحركة في أسواق الطاقة الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.