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ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

منذ 21 دقيقة
1456
ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

وكالات (صدى):
شهد سعر خام برنت القياسي ارتفاع فوق 75 دولارًا للبرميل في آسيا، اليوم الخميس، حيث تنتظر سوق النفط اجتماعاً في وقت لاحق اليوم ستقرر فيه "أوبك+" مستويات الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صوب 74 دولاراً بعد إغلاقها على زبادة بنسبة 0.7% أمس الأربعاء.

واقترحت روسيا وكازاخستان تعزيز الإمدادات بينما تفضل المملكة وبقية المنتجين في الخليج العربي نهجًا أكثر حذراًوفي حين أنه من المتوقع أن تعيد المجموعة بعض الإمدادات إلى السوق في أغسطس، فإن المخاوف بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا سريع الانتشار قد يحد من الزيادة، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" .

وارتفع النفط بأكثر من 50% هذا العام حتى يونيو، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث ساعد إطلاق عمليات التطعيم ضد كورونا في استعادة القدرة على الحركة في أسواق الطاقة الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

المملكة
أسعار النفط
خام برنت
البرميل
اجتماع أوبك بلس

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
أقول توكل على الله يا ذا المصري...تقارن نفسك بالثنيان..سعودي صميم أصل وفصل...
كلام مليان
من أمن العقوبه اساء الادب
برق امصحا
هذا الرجال ولا الاوكرانية ههههههههههه
شبيه صويحبي
ههههههههههه ذكرى جميلة..ترى ما حقق لك الا بيرين ودوري الدفع الرباعي
صالح
لو غير لبنان كان داسوها بالسيارات

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