أب سوري يتخلى عن طفلتيه بسبب الفقر

دمشق (صدى):
لجأ أب سوري إلى التخلي عن طفلتيه، بسبب الفقر، حيث تركهما في إحدى المستشفيات بدمشق، بجانبهما رسالة ورقية.
ومن حسن الحظ انتبه أحد أطباء المستشفى للطفلتين حيث تجلسان وحيدتين على أحد مقاعد الانتظار.
وفهم الطبيب من الرسالة التي تركها الأب أنه تخلى عنهما بسبب فقره، وأن الطفلتين جائعتان ولم تتناولا الطعام منذ مدة طويلة، قبل أن ينشر تلك التفاصيل مع صورتهما على صفحته في "فيسبوك".
ووجدت القصة تداولا واسعا، في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف وعروض للمساعدة المادية للأب إذا ما استرد طفلتيه.
وبعد مرور يوم واحد فقط، كشف الطبيب الذي عثر عليهما، أن المشكلة قد تم حلها بشكل كامل.