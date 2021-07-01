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أب سوري يتخلى عن طفلتيه بسبب الفقر

منذ ساعة
898
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أب سوري يتخلى عن طفلتيه بسبب الفقر

دمشق (صدى):
لجأ أب سوري إلى التخلي عن طفلتيه، بسبب الفقر، حيث تركهما في إحدى المستشفيات بدمشق، بجانبهما رسالة ورقية.

ومن حسن الحظ انتبه أحد أطباء المستشفى للطفلتين حيث تجلسان وحيدتين على أحد مقاعد الانتظار.

وفهم الطبيب من الرسالة التي تركها الأب أنه تخلى عنهما بسبب فقره، وأن الطفلتين جائعتان ولم تتناولا الطعام منذ مدة طويلة، قبل أن ينشر تلك التفاصيل مع صورتهما على صفحته في "فيسبوك".

ووجدت القصة تداولا واسعا، في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف وعروض للمساعدة المادية للأب إذا ما استرد طفلتيه.

وبعد مرور يوم واحد فقط، كشف الطبيب الذي عثر عليهما، أن المشكلة قد تم حلها بشكل كامل.

سوريا
اطفال
الفقر
أب

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6958
منذ دقيقتين
يحرام🥺💔 الله يرزقه ويرد له اطفاله

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أحدث التعليقات

4lovex2
الله يرد لها صوابها الله يهديها
4lovex2
يحرام🥺💔 الله يرزقه ويرد له اطفاله
4lovex2
فيه الصالح والطالح هن مو ملائكة، وهو واضح انه يسلك له عشان يصرفه مزعج الآدمي خله يرتاح هو وزوجته
كلام مليان
ابو من جعهم السفله
مجرد زائر
اقولك اقلب وجهك يكفي ان سلطان بن فهد اعطاك الجنسية السعوديه

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