أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44527، العملة مقابل الريال الواحد 0.22497
- الدولار: 3.75121، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71184
- دينار أردني: 5.29091، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.46893 مقابل الريال الواحد 0.08020
- دينار بحريني: 9.94984، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062
-الدرهم المغربي: 0.41990 مقابل الريال الواحد 2.38150
- الجنيه المصري: 0.23901، مقابل الريال الواحد 4.18311