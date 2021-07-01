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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 27 دقيقة
1407
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44527، العملة مقابل الريال الواحد 0.22497

- الدولار: 3.75121، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71184

- دينار أردني: 5.29091، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.46893 مقابل الريال الواحد 0.08020

- دينار بحريني: 9.94984، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062

-الدرهم المغربي: 0.41990 مقابل الريال الواحد 2.38150

- الجنيه المصري: 0.23901، مقابل الريال الواحد 4.18311

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد حسن الربعي
انا راتبي ٤٠٩٥ ولديه اسره مكونة من ٥ أفراد والعمر ٤٧ عام
ALSAKAB
لاعب كبير واسطورة لكن للأسف الاعلام المتعصب والجمهورالمتعصب أمثال اللي في التعليقات دائما يستنقصون من البطل فؤاد الاخضر 🖤🤍
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله ..

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