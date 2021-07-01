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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 38 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129967
منذ 12 دقيقة
ير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129967
منذ دقيقتين
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد حسن الربعي
انا راتبي ٤٠٩٥ ولديه اسره مكونة من ٥ أفراد والعمر ٤٧ عام
ALSAKAB
لاعب كبير واسطورة لكن للأسف الاعلام المتعصب والجمهورالمتعصب أمثال اللي في التعليقات دائما يستنقصون من البطل فؤاد الاخضر 🖤🤍
ابو محمد 😎 ✍️
ير ان شاء الله ..

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