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مبارك الشهري : لا عذر للأندية الصاعدة لدوري المحترفين
منذ 5 ساعات
1210
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قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ماجناه عليكم حزب الشيطان اللي انتم محتضنينه ..
مسفر الغامدي
لا فتح الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال ، من عشرات السنين : مثل سعوديه مافبش .. لة قمت تدور تفتيش حتى لو اجهز جيش .. ودار الكُرة الارضيه...
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