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فؤاد أنور : هذا سبب عدم حملي كأس آسيا في الامارات
منذ 7 ساعات
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التعليقات
برق امصحا
عدد التعليقات : 345
منذ ساعة
أقول توكل على الله يا ذا المصري...تقارن نفسك بالثنيان..سعودي صميم أصل وفصل...
كلام مليان
عدد التعليقات : 632
منذ ساعة
حشفاً وسوء كيل
اولا الثنيان اكبر منك واقدم منك في المنتخب
وثاني اذا جينا للاداء فهوا افضل منك بمراحل
ولكن الظاهر انك تعاني من خلل في مخك
بوجود الثنيان في المنتخب فهوا الكابتن الاول واذا كان احتياط مايمنع انه يشيل الكأس وقت التتويج
لكن حب الاثارة والعوده للواجهه والشوء الاعلامي باقذر الطرق وعلى حساب زملائك في المنتخب
مجرد زائر
عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
اقولك اقلب وجهك يكفي ان سلطان بن فهد اعطاك الجنسية السعوديه
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أحدث التعليقات
فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيخين١
شكل ماحد بداعيلك بس الله يشفيك ويهديك تبطلين القال والقيل وتبطلين كمان تطلعين اسرار الخلق دعيها للخالق
Cbkgff
وليش تركتهن ياخضير دام انهن عاجبتك ورحت تتظوجت اوكرانية شف الاوكرانيات مهر خاتم ذهب ولا زواج ولا طنة ورنة ولا تكاليف وانتاج جميل ماشاءالله...
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