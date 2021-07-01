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مبارك الشهري : الهلال يوقع عقود كبيرة ويحصل على شهادة الكفاءة المالية

منذ 9 ساعات
1062
2

التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
شيوووووووووووووووووووووووووون عدد التعليقات : 674
منذ 24 دقيقة
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شيوووووووووووووووووووووووووون
شيوووووووووووووووووووووووووون عدد التعليقات : 674
منذ 20 دقيقة
وقوله عز وجل في سورة آل عمران: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران:19] الآية، وقوله تعالى في السورة المذكورة: وَمَنْْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] وقوله عز وجل في سورة المائدة: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينََ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة:72] الآية، وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة:73] الآية، وقوله تعالى في سورة الكهف: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلََّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمََ الْقِيَامَةِ وَزْنًا [الكهف:103-105] وقول النبي ﷺ: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه الحديث رواه مسلم، ففي هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبة إنما تكون بين المؤمنين أنفسهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن كدا ياأم فتحيه عشان ماتُخرمي مره تانيه تدوري على المعسل والشيشه ..
إنسآن بروح نقيه
نعم المرأة السعودية مسلمة وعزيزة وطاهرة وشريفة منذ نعومة اظافرها ونتمنى ان يضلون بهذا الحال طولت اعمارهم مالم يتم تغيير مسارهن
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه سبحان الله ما تقبلت حرمه تدخن أو تشيش
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..

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