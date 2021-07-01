تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
مبارك الشهري : الهلال يوقع عقود كبيرة ويحصل على شهادة الكفاءة المالية
منذ 9 ساعات
1062
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
شيوووووووووووووووووووووووووون
عدد التعليقات : 674
منذ 24 دقيقة
..............
شيوووووووووووووووووووووووووون
عدد التعليقات : 674
منذ 20 دقيقة
وقوله عز وجل في سورة آل عمران: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران:19] الآية، وقوله تعالى في السورة المذكورة: وَمَنْْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] وقوله عز وجل في سورة المائدة: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينََ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة:72] الآية، وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة:73] الآية، وقوله تعالى في سورة الكهف: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلََّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمََ الْقِيَامَةِ وَزْنًا [الكهف:103-105] وقول النبي ﷺ: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه الحديث رواه مسلم، ففي هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبة إنما تكون بين المؤمنين أنفسهم.
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
احسن كدا ياأم فتحيه عشان ماتُخرمي مره تانيه تدوري على المعسل والشيشه ..
إنسآن بروح نقيه
نعم المرأة السعودية مسلمة وعزيزة وطاهرة وشريفة منذ نعومة اظافرها ونتمنى ان يضلون بهذا الحال طولت اعمارهم مالم يتم تغيير مسارهن
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه سبحان الله ما تقبلت حرمه تدخن أو تشيش
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
أخر الأخبار
امرأة تنجو من عبث سائق
منذ 5 دقائق
59
خبرة السنين عند الشايب
منذ 9 دقائق
140
ولا همته السيول
منذ 20 دقيقة
142
صورة جميلة من مدينة عنيزة
منذ 30 دقيقة
637
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 34 دقيقة
1567
حسام حبيب يقبل اعتذار والده ويعلق: "بغير عليك مهما آذيتني"
منذ 39 دقيقة
777
رينارد يعلق على تواجد الأخضر في المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم
منذ 44 دقيقة
1974
سائق يعتدي جنسيا على ابنة شقيقه والجنين يكشفه
منذ 50 دقيقة
1099
أمر ملكي بتسمية عضوين في المحكمة الإدارية العليا
منذ 54 دقيقة
2023
التحالف يعترض مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيات الحوثي
منذ ساعة
1937