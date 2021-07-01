مديرة سابقة بسجن النساء في اليمن: الحوثيون يلفقون تهم الدعارة للمحتجزات

فهمي محمد (صدى):
كشفت مديرة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء سابقًا فوزية أحمد، عن تلفيق الميليشيات الحوثية تهم الدعارة للمحتجزات لديهم.
وقالت فوزية أحمد: "الفتاة في البداية يتم سجنها، وإذاعلمت بها الصحافة يتم تلفيق لها قضية الدعارة والتي تعتبر عار في اليمن، حتى يتبرأ أهلها منها وتصبح سيئة في نظر المجتمع".
ولم تسلم اليمنيات من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، حيث يتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي وتحرش في سجون خاصة.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، طالب قبل أيام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في معتقلاتها غير القانونية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.