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قانون مغربي يعترف بـ"الخنثى"

منذ 43 دقيقة
358
قانون مغربي يعترف بـ"الخنثى"

مليكة فؤاد (صدى):
صادق مجلس النواب المغربي، على قانون الحالة المدنية الجديد، والذي يعترف بـ "الخنثى"، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.

ويدعم القانون التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.

وأشارت تقارير إلى أن النص القانوني الجديد، يحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما الحالات التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها بدون تغيير.

المغرب
قانون
الخنثى

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تسلم تسلم .. لنا الله
s14
قاتل اطفال العراق .. الله لايرحمة ..
s14
الحمدالله والشكر على نعمة العقل ..
فاطمه الحسون
هلا الله يسعدكم قريت تعليقاتكم انا نفس المشكله احد لقي حل
ابو محمد
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) القول في تأويل قوله تعالى : تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ...

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