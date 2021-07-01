لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل

تونس (صدى):
أعربت الفنانة التونسية لطيفة، اليوم الخميس، عن حزنها الشديد، لما وصلت إليه بلادها في الآونة الأخيرة.
وقالت لطيفة: "موش عارفه أفرح وأضحك من قلبي، حزينة على تونس واللي حاصل في بلادي من وضع مزري، صحيًا واقتصاديًا وسياسيًا ".
واختتمت لطيفة تصريحها عبر وسم "تونس تستغيث" بقولها: " حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من كان السبب".
ويأتي تصريح لطيفة عقب واقعة الاعتداء بالضرب على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء، على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، داخل البرلمان التونسي.
كما أن الوضع الصحي في تونس مقلق، إذ صرح عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي، قبل أيام بقوله إن: "البلاد تستغيث بسبب تأزّم الوضع الصحي الناتج عن انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا أن البلاد وصلت لوضع صحي "كارثي".
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