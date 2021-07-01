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لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل

منذ ساعة
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لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل

تونس (صدى):
أعربت الفنانة التونسية لطيفة، اليوم الخميس، عن حزنها الشديد، لما وصلت إليه بلادها في الآونة الأخيرة.

وقالت لطيفة: "موش عارفه أفرح وأضحك من قلبي، حزينة على تونس واللي حاصل في بلادي من وضع مزري، صحيًا واقتصاديًا وسياسيًا ".

واختتمت لطيفة تصريحها عبر وسم "تونس تستغيث" بقولها: " حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من كان السبب".

ويأتي تصريح لطيفة عقب واقعة الاعتداء بالضرب على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء، على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، داخل البرلمان التونسي.

كما أن الوضع الصحي في تونس مقلق، إذ صرح عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي، قبل أيام بقوله إن: "البلاد تستغيث بسبب تأزّم الوضع الصحي الناتج عن انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا أن البلاد وصلت لوضع صحي "كارثي".

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تونس
اعتداء
لطيفة
الحزب الدستوري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51057
منذ ساعة
ما شاء الله كبرت في العمر وازدات حلاوه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تسلم تسلم .. لنا الله
s14
قاتل اطفال العراق .. الله لايرحمة ..
s14
الحمدالله والشكر على نعمة العقل ..
فاطمه الحسون
هلا الله يسعدكم قريت تعليقاتكم انا نفس المشكله احد لقي حل
ابو محمد
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) القول في تأويل قوله تعالى : تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ...

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