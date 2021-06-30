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تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

منذ 12 دقيقة
1823
تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

نايف السالم (صدى):
استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

ونشر أحد الأشخاص المقطع معلقا: "تركي ال الشيخ يطق له واحد ولا عبر أفراد الشرطة"، ليقوم آل الشيخ بالرد قائلا: "لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شي رجل آمن وافتخر اني خريج لكلية الملك فهد الامنية".

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلا: "تمثيل ويكتبون أي كلام وبس، ناشر المقطع انت فعلاً حقير ".

المملكة
الهيئة العامة للترفيه
تركي ال الشيخ

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