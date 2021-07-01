فيديو.. سوري يوزع مياه على روح عبدالعزيز الرشيدي

خالد الظفيري (صدى):
ظهر رجل من الجنسية السورية مقيم بالكويت، يقوم بتوزيع المياه على المارة في الشارع، وذلك على روح الشهيد عبد العزيز الرشيدي، رجل الأمن الذي قُتل غدرا قبل أيام.
وهزت جريمة قتل رجل المرور الرشيدي، الشارع الكويتي، حيث كان الجاني قد طعن والدته عدة طعنات بسبب خلاف حاد بينهما، ثم قتل الرشيدي بطعنه أيضا عدة طعنات قاتلة بعد تسجيل مخالفة مرورية بحقه، كما سرق سلاحه وهرب.
وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل الواقعة، حيث فارق الجاني الحياة بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن.
وكشف التقرير الخاص بالجاني وهو سوري الجنسية، أنه ارتكب الجريمتان وكان تحت تأثر تعاطي مادتي الشبو والكيميكال معًا.