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بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي: ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني

منذ 16 ساعة
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بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي: ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني

يوسف الحميد (صدى):
أكد "ناصر" والد الشهيد عبدالله الرشيدي" أن أسرته شعرت بالراحة اليوم بعدما تم تنفيذ حكم القتل حدًا في قاتل نجلهم، هايل بن زعل بن محمد العطوي.

ولفت إلى أن "الرشيدي: قضى معهم إجازته قبل أيام من مقتله، لافتا إلى أنه في يوم الحادث توجه نجله إلى تبوك وكان على اتصال هاتفي معهم، وبحلول الساعة 9 مساء جاءهم نبأ استشهاده، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وحاول "الرشيدي" تمالك مشاعره حينما استذكر علاقة ابنه مع أسرته، مؤكدًا أن الأخير كان رجلا طيبا، وعلاقته جيدة بأسرته وكذلك مع زملائه في العمل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم تنفيذ حكم القتل حدًا على الجاني هايل بن زعل بن محمد العطوي الذي أقدم على قتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

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تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش

وزارة الداخلية
تبوك
الشهيد
الدخلية
الشهيد عبدالله الرشيدي

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 13
منذ 31 دقيقة
رحم الله الشهيد باذن الله ، عبدالله الرشيدي واسكنه فسيح جناته وربط الله على قلب والديه وكافة أسرته ، وحسبنا الله على كل خائن ومعتدي يريد سفك دماء المسلمين .

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أحدث التعليقات

فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيخين١
شكل ماحد بداعيلك بس الله يشفيك ويهديك تبطلين القال والقيل وتبطلين كمان تطلعين اسرار الخلق دعيها للخالق
Cbkgff
وليش تركتهن ياخضير دام انهن عاجبتك ورحت تتظوجت اوكرانية شف الاوكرانيات مهر خاتم ذهب ولا زواج ولا طنة ورنة ولا تكاليف وانتاج جميل ماشاءالله...

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