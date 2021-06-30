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بغلف لـ "أمرابط": ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا

منذ يوم
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بغلف لـ "أمرابط": ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا

ماجد محمد (صدى):
ودع العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف، اليوم الأربعاء، لاعب النصر نور الدين أمرابط، وذلك في أعقاب أنباء حول رحيله عن الفريق.

ولم يخرج أي شيء رسمي بشأن استمرار امرابط في صفوف النصر من عدمه، والذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل مع إدارة ناديه إلى اتفاق لتجديد العقد.

ونشر بغلف صورة له مع اللاعب المغربي، والتي ظهر خلالها محضتنه، معلقا بقوله: "شكراً من القلب على كل ماقدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا، وداعا امرابط".

وحتى الآن لم يعلن النصر أي شيء حول مستقبل اللاعب المغربي، الذي يرغب في البقاء بحثًا عن الاستقرار.

نادي النصر
النصر
امرابط
بغلف

التعليقات

مهند
مهند عدد التعليقات : 3
منذ 15 ساعة
ممتاز
مهند
مهند عدد التعليقات : 3
منذ 15 ساعة
ممتاز
شبيه صويحبي
شبيه صويحبي عدد التعليقات : 345
منذ ساعتين
ههههههههههه ذكرى جميلة..ترى ما حقق لك الا بيرين ودوري الدفع الرباعي

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أحدث التعليقات

فهد سعيد
الف الف مبروك يا دكتور
؟؟
السؤال من اين اتت ولمن اتت وهل وراء هذه الكميات الهائله شركات مصنعه لها ومن هم ........
kkkk
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيخين١
شكل ماحد بداعيلك بس الله يشفيك ويهديك تبطلين القال والقيل وتبطلين كمان تطلعين اسرار الخلق دعيها للخالق
Cbkgff
وليش تركتهن ياخضير دام انهن عاجبتك ورحت تتظوجت اوكرانية شف الاوكرانيات مهر خاتم ذهب ولا زواج ولا طنة ورنة ولا تكاليف وانتاج جميل ماشاءالله...

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