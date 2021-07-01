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تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

منذ ساعتين
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تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

نايف السالم (صدى):
استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

ونشر أحد الأشخاص المقطع معلقا: "تركي ال الشيخ يطق له واحد ولا عبر أفراد الشرطة"، ليقوم آل الشيخ بالرد قائلا: "لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شي رجل آمن وافتخر اني خريج لكلية الملك فهد الامنية".

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلا: "تمثيل ويكتبون أي كلام وبس، ناشر المقطع انت فعلاً حقير ".

المملكة
الهيئة العامة للترفيه
تركي ال الشيخ

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 737
منذ ساعة
والله ما استغرب من حركاته
لأنه قبل فترة دف واحد من الشباب المصورين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51057
منذ 54 دقيقة
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14195
منذ دقيقتين
مخالف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
يستاهل الاهبل القصاص
ابو عمار
تصرف ممتاز تجاه ما يحدث في لبنان
طحش
متحدث غير جيد ..لايكلمك ثقافه ولااسلوب ولا كارزيما اللعيبه اللي اتعبوك وانت قائد المنتخب في ايش بالضبط اتعبوك وفوق انك ماتعرف وش تبي تقول...
ابو عمار
اوكي

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