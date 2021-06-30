نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..باحث في العقيدة: السلام تحية أهل الجنة وأمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا

منذ 5 ساعات
3089
2
فيديو..باحث في العقيدة: السلام تحية أهل الجنة وأمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا

عادل الحربي (صدى):
أكد الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة، الدكتور عبد العزيز العسكر، أن السلام تحية أهل الجنة، وأن أمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا وأهوائنا وعلينا محاربة التطرف بمختلف أشكاله.

وقال العسكر: "نحن جميعا في محاربة التطرف لا إلى اليمين أو اليسار، فنحن أمة وسطا، ونحن لا نرضى الانسلاخ عن ديننا، نحن أمة الإسلام، وستبقى هذه البلاد رايتها مرفوعة بـ لا إله إلا الله".

ويأتي تصريح العسكر تعقيبا على ما صرح به في وقت سابق الكاتب الصحفي مشاري الذايدي تلفزيونيا، والذي نشرته "صدى" إذ قال الذايدي إن "الصحوة" بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، مضيفا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول (شكرًا) وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

وأثارت تصريحات الذايدي جدلا واسعا، حيث هاجمه البعض، مؤكدين أنه لا علاقة بين تحية الإسلام والصحوة.

 

 

اقرأ أيضا:

مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

المملكة
السلام
الشرع
الجنة
عبد العزيز العسكر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51057
منذ ساعتين
طيب
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 246
منذ ساعتين
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44)

القول في تأويل قوله تعالى : تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44)
( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ) يقول جل ثناؤه: تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام، يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انا انا
قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ماجناه عليكم حزب الشيطان اللي انتم محتضنينه ..
مسفر الغامدي
لا فتح الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال ، من عشرات السنين : مثل سعوديه مافبش .. لة قمت تدور تفتيش حتى لو اجهز جيش .. ودار الكُرة الارضيه...

أخر الأخبار

الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق عدا المرتفعات
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق عدا المرتفعات
منذ 12 دقيقة 1198
وظائف لحملة الثانوية فأعلى بشركة الباسم التجارية في الرياض
وظائف لحملة الثانوية فأعلى بشركة الباسم التجارية في الرياض
منذ 28 دقيقة 1413
صور.. وصول مدرب الأهلي الجديد بيسنيك هاسي إلى جدة
صور.. وصول مدرب الأهلي الجديد بيسنيك هاسي إلى جدة
منذ 46 دقيقة 1607
فيديو..سعودي متزوج أوكرانية: "ما في زي السعودية عز وشرف وطهارة"
فيديو..سعودي متزوج أوكرانية: "ما في زي السعودية عز وشرف وطهارة"
منذ ساعة 2932
وظيفة تقنية شاغرة بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
وظيفة تقنية شاغرة بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
منذ ساعة 1443
مديرة سابقة بسجن النساء في اليمن: الحوثيون يلفقون تهم الدعارة للمحتجزات
مديرة سابقة بسجن النساء في اليمن: الحوثيون يلفقون تهم الدعارة للمحتجزات
منذ ساعة 1703
وظائف إدارية ورياضية شاغرة في نادي العروبة بالجوف
وظائف إدارية ورياضية شاغرة في نادي العروبة بالجوف
منذ ساعة 1676
قانون مغربي يعترف بـ"الخنثى"
قانون مغربي يعترف بـ"الخنثى"
منذ ساعتين 751
عبدالله المالكي : هناك عمل جيد من إدارة النفيعي والمؤشرات تبشر بتجاوز الأهلي
عبدالله المالكي : هناك عمل جيد من إدارة النفيعي والمؤشرات تبشر بتجاوز الأهلي
منذ ساعتين 518
فيديو.. لبنانية تفترش الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية
فيديو.. لبنانية تفترش الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية
منذ ساعتين 930