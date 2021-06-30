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فيديو.. سوري يوزع مياه على روح عبدالعزيز الرشيدي

منذ ساعتين
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فيديو.. سوري يوزع مياه على روح عبدالعزيز الرشيدي

خالد الظفيري (صدى):
ظهر رجل من الجنسية السورية مقيم بالكويت، يقوم بتوزيع المياه على المارة في الشارع، وذلك على روح الشهيد عبد العزيز الرشيدي، رجل الأمن الذي قُتل غدرا قبل أيام.

وهزت جريمة قتل رجل المرور الرشيدي، الشارع الكويتي، حيث كان الجاني قد طعن والدته عدة طعنات بسبب خلاف حاد بينهما، ثم قتل الرشيدي بطعنه أيضا عدة طعنات قاتلة بعد تسجيل مخالفة مرورية بحقه، كما سرق سلاحه وهرب.

وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل الواقعة، حيث فارق الجاني الحياة بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن.

وكشف التقرير الخاص بالجاني وهو سوري الجنسية، أنه ارتكب الجريمتان وكان تحت تأثر تعاطي مادتي الشبو والكيميكال معًا.

تأكيدًا لما أشارت له صدى: تشريح جثة قاتل " الرشيدي " في الكويت تؤكد تعاطيه لمادة الشبو

مقيم
سوريا
الكويت
الرشيدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51056
منذ 9 دقائق
جزاه الله خير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
يستاهل الاهبل القصاص
ابو عمار
تصرف ممتاز تجاه ما يحدث في لبنان
طحش
متحدث غير جيد ..لايكلمك ثقافه ولااسلوب ولا كارزيما اللعيبه اللي اتعبوك وانت قائد المنتخب في ايش بالضبط اتعبوك وفوق انك ماتعرف وش تبي تقول...
ابو عمار
اوكي

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