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الموت يغيب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 88 عاما

منذ 14 دقيقة
1287
الموت يغيب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 88 عاما

واشنطن (صدى):
توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت عائلة رامسفيلد في بيان لها دون ذكر سبب الوفاة:"ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر، في الثامنة والثمانين من عمره، كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

وكان رامسفيلد ولد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89، كما شغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش والتي شهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

 

 

العراق
أفغانستان
جورج بوش
أحداث 11 سبتمبر
وزارة الدفاع الأمريكية
دونالد رامسفيلد

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

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