عبير موسى: العنف ليس غريبا على البرلمان التونسي ويتم منعي من الدخول بأمر من " الغنوشي "

تونس (صدى):
علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على واقعة الاعتداء عليها وصفعها داخل البرلمان التونسي على يد النائب الصحبي سمارة.
وقالت عبير موسي، إن العنف ليس غريبا على هذا المجلس، موضحة:"يتم منعي من دخول البرلمان التونسي بأمر من رئيسه راشد الغنوشي".
ووصفت عبير موسى خلال تصريحاتها لحساب "العربية عاجل"، راشد الغنوشي بأنه رأس الأفعى، لافتة إلى أن القضاء التونسي لا يحرك ساكنا بشأن الاعتداء علي.
وأشارت:" الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس"، مبينة أن الشعب التونسي لا يستطيع النزول للشارع بسبب الحالة الوبائية.
وتابعت عبير موسي، أن المنظومة السياسية في تونس أصبحت فاشلة، وجاءت هذه التصريحات بعد الاعتداء عليه داخل البرلمان التونسي.
وكانت "صدى" تفردت بتغطية واقعة الاعتداء على عبير موسى داخل البرلمان التونسي على يد النائب الصحبي سمارة.
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