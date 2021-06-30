الاتحاد مُهدد بفرض غرامات مالية

نواف السالم (صدى):
يلاحق نادي الاتحاد ملف المستحقات المالية الواجب سدادها لنادي الاتفاق ونادي القادسية المتعلقة بصفقتي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا.
وأكدت تقارير صحفية، وفقا لـ"اليوم"، أن ناديي الاتفاق والقادسية لم يستلما مستحقاتهما المالية المتأخرة بنادي الاتحاد، وأن المهلة الممنوحة للاتحاد لسداد المستحقات انتهت اليوم.
ورجحت أن يتم فرض غرامة مالية على الاتحاد لعدم سداده هذه المستحقات في المهلة الممنوحة له من جانب لجنة الانضباط.
وأضافت أنه في حال استمرار النادي في عدم التسديد، سيتم معاقبته أما بخصم 3 نقاط أو أكثر من رصيد الاتحاد خلال الموسم المقبل، أو تهبيط فريق نادي الاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى .