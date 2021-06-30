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الاتحاد مُهدد بفرض غرامات مالية

منذ 23 دقيقة
1467
الاتحاد مُهدد بفرض غرامات مالية

نواف السالم (صدى):
يلاحق نادي الاتحاد ملف المستحقات المالية الواجب سدادها لنادي الاتفاق ونادي القادسية المتعلقة بصفقتي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا.

وأكدت تقارير صحفية، وفقا لـ"اليوم"، أن ناديي الاتفاق والقادسية لم يستلما مستحقاتهما المالية المتأخرة بنادي الاتحاد، وأن المهلة الممنوحة للاتحاد لسداد المستحقات انتهت اليوم.

ورجحت أن يتم فرض غرامة مالية على الاتحاد لعدم سداده هذه المستحقات في المهلة الممنوحة له من جانب لجنة الانضباط.

وأضافت أنه في حال استمرار النادي في عدم التسديد، سيتم معاقبته أما بخصم 3 نقاط أو أكثر من رصيد الاتحاد خلال الموسم المقبل، أو تهبيط فريق نادي الاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى .

الاتحاد
الاتفاق
نادي الاتحاد
القادسية
عبد الرحمن العبود
هارون كمارا

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

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