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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يلتقي وفدين من وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

منذ 16 ساعة
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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يلتقي وفدين من وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن نايف بن بندر السديري مساء اليوم في دار سكن السفارة، وفداً من وزارة الرياضة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووفداً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على المركز الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وجرى خلال اللقاء، بحث ما تم من أنشطة وفعاليات وخدمات مقدمة في إطار الحملة التطوعية الخامسة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن التي ينفذها المركز، بالاضافة إلى رفع الستار عن حجر الاساس لمشروع ملعب كرة القدم في المخيم والمهدى من قبل وزارة الرياضة السعودية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

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