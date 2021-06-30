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" الصحة " توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضى عليها اللقاحات

منذ 51 دقيقة
1785
" الصحة " توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضى عليها اللقاحات

الرياض (صدى):
دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، موضحة أبرز الأوبئة التي كتبت في سجلات التاريخ وتم القضاء عليها بفضل اللقاح.

وذكرت أن الكوليرا يعد مرض بكتيري وقاتل، وساهم لقاح الكوليرا في القضاء عليه في المملكة بنسبة 100%، أما الحصبة فظلت تصيب الأطفال لسنوات لكن ظهور اللقاح نقذ 3 مليون شخص من الوفاة سنوياً.

وأضافت أن الحمى الصفراء مرض معدي نزفي وقاتل، لكن اللقاح المضاد له ساهم في القضاء على المرض بنسبة 100% المملكة، واقتصر المرض على 47 دولة في العالم فقط.

وأكدت أن لقاح الجدري تمكن من القضاء على مرض الجدري في العالم بالكامل عام 1980م، مضيفة أن مرض شلل الأطفال كان يتسبب في شلل دائم للطفل، لكن بفضل اللقاح يعيش 80% من سكان العالم في بلدان خالية من شلل الأطفال بمساهمة اللقاح.

ونبهت بأن جائحة كورونا أصابت ملايين حول العالم في سنة واحدة، مؤكدة أن أخذ اللقاح سيساهم في القضاء عليها.

الصحة
كورونا
فيروس
لقاحات
شلل الأطفال
الجدري

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

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