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الكشف عن وجهة كاريلو المقبلة بعد رحيله عن الهلال 

منذ ساعة
2220
الكشف عن وجهة كاريلو المقبلة بعد رحيله عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
كشف أليكس، والد نجم فريق الهلال، ومنتخب بيرو، أندرية كاريلو، عن وجهة نجله المقبلة بعد رحيله عن صفوف الفريق.

وقال أليكس كاريلو، إن نجله أندريه كاريلو يخطط للعودة إلى فريقه السابق أليانزا ليما البيروفي، وفق تصريحات عبر برنامج "The Voices Of Soccer"،

وأوضح أنه لن ينتظر حتى انتهاء مسيرته الرياضية حتى يعود إلى بلده، مشيرا إلى أن الفكرة هي أن يلعب كاريلو لأليانزا ليما.

وتابع:"نريده أن ينهي مسيرته في أليانزا ليما، لكننا سنرى ما سيحدث لاحقاً، حيث لا يزال لديه عام أو عامان من عقده مع الهلال".

 

 

الهلال
منتخب بيرو
أندرية كاريلو
أليانزا ليما

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

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