الكشف عن وجهة كاريلو المقبلة بعد رحيله عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
كشف أليكس، والد نجم فريق الهلال، ومنتخب بيرو، أندرية كاريلو، عن وجهة نجله المقبلة بعد رحيله عن صفوف الفريق.
وقال أليكس كاريلو، إن نجله أندريه كاريلو يخطط للعودة إلى فريقه السابق أليانزا ليما البيروفي، وفق تصريحات عبر برنامج "The Voices Of Soccer"،
وأوضح أنه لن ينتظر حتى انتهاء مسيرته الرياضية حتى يعود إلى بلده، مشيرا إلى أن الفكرة هي أن يلعب كاريلو لأليانزا ليما.
وتابع:"نريده أن ينهي مسيرته في أليانزا ليما، لكننا سنرى ما سيحدث لاحقاً، حيث لا يزال لديه عام أو عامان من عقده مع الهلال".