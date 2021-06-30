نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

منذ ساعة
1865
" التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

الرياض (صدى):
أعلنت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، أن موعد صدور نتائج إجراءات النقل الخارجي سيكون يوم الخميس الموافق 1442/11/28 هـ.

وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الخارجي من يوم 1442/11/28 وحتى 1442/12/3 هـ، كما سيتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبلغيها لإدارات التعليم 3/12/ 1442هـ.

فيما سيتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي يوم 1442/12/19هـ، وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي بدءً من يوم 1442/12/29هـ وحتى يوم 1443/1/4هـ.

وجاء ذلك بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم.

المعلمين
المعلمات
التعليم
النقل الخارجي
النقل الداخلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير

أخر الأخبار

الموت يغيب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 88 عاما
الموت يغيب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 88 عاما
منذ 53 ثانية 1030
" التجارة " تشهِّر بمقيم لبيعه شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة
" التجارة " تشهِّر بمقيم لبيعه شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة
منذ دقيقة 1052
النصر يوافق على إعارة كيم جين سو لنادي جونبك الكوري
النصر يوافق على إعارة كيم جين سو لنادي جونبك الكوري
منذ 18 دقيقة 1383
عبير موسى: العنف ليس غريبا على البرلمان التونسي ويتم منعي من الدخول بأمر من " الغنوشي "
عبير موسى: العنف ليس غريبا على البرلمان التونسي ويتم منعي من الدخول بأمر من " الغنوشي "
منذ 19 دقيقة 1365
الاتحاد مُهدد بفرض غرامات مالية
الاتحاد مُهدد بفرض غرامات مالية
منذ 23 دقيقة 1457
" الصحة " توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضى عليها اللقاحات
" الصحة " توضح 6 أوبئة كانت تفتك بالبشرية وقضى عليها اللقاحات
منذ 50 دقيقة 1779
تدشين 8 مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق " الرين – بيشة "
تدشين 8 مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق " الرين – بيشة "
منذ 56 دقيقة 1599
الحالات التي يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة
الحالات التي يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة
منذ ساعة 2089
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ
منذ ساعة 1632
الكشف عن وجهة كاريلو المقبلة بعد رحيله عن الهلال 
الكشف عن وجهة كاريلو المقبلة بعد رحيله عن الهلال 
منذ ساعة 2216