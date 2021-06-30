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ردة فعل شاب مع لص
منذ 4 ساعات
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التعليقات
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ماشاء الله
نجاة محمد
مبروك
غييييوووورررر
هذي دعايه مو تحذير الي ماكان يعرفها الان اصبح يعرفها
ابوسعود
اللهم ارفع الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن ماضهرمنهاومابطن عن بلدنا وبلادالمسلمين
راي
محترق ياالذايدي اومرتفع ضغطك كثير,,,من ديون النصرخايف منه والاخايف عليه من هم النصراشوفك تهذي به كثير ,,,,عجبي منكم ياعلامي الانديه ليه هذا منكم يصير
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