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موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي

منذ 20 دقيقة
1342
موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي، في 15 و16 أكتوبر 2021، خلال حفل قرعة البطولة.

حيث أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة كأس الخليج العربي للموسم الجديد 2021-2022، والتي أسفرت عن المباريات التالية:اتحاد كلباء ضد العروبة، والعين ضد الإمارات، وبني ياس ضد الوصل، والشارقة ضد عجمان، والنصر ضد الظفرة، والوحدة ضد خورفكان.

وسيصعد كل من الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بصفتهما بطلي الدوري الإماراتي، وكأس الخليج العربي، في الموسم الماضي، كما سينتظر الجزيرة الفائز من مباراة اتحاد كلباء ضد العروبة، بينما يلعب شباب الأهلي مع الفائز من لقاء الشارقة أمام عجمان.

وأشارت رابطة المحترفين الإماراتية، إلى أنه سيتم العمل بنظام خروج المغلوب من مباراتين في الدور الأول، وربع النهائي، ونصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية في ملعب محايد.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2020-2021، في 10 يناير 2022.

 

كأس الخليج العربي
رابطة المحترفين الإماراتية
منافسات النسخة الجديدة

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راي
اقول ياروقي لوسلمت منك الرياضه لكانت بخير مهتم بنصر شاغلك ماتنام الليل من همه خائف عليه والاخائف منه,, محرقك النصر اومقلق مضاجعك,,يروقي حلمك على...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين

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