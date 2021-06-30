موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي، في 15 و16 أكتوبر 2021، خلال حفل قرعة البطولة.
حيث أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة كأس الخليج العربي للموسم الجديد 2021-2022، والتي أسفرت عن المباريات التالية:اتحاد كلباء ضد العروبة، والعين ضد الإمارات، وبني ياس ضد الوصل، والشارقة ضد عجمان، والنصر ضد الظفرة، والوحدة ضد خورفكان.
وسيصعد كل من الجزيرة وشباب الأهلي مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بصفتهما بطلي الدوري الإماراتي، وكأس الخليج العربي، في الموسم الماضي، كما سينتظر الجزيرة الفائز من مباراة اتحاد كلباء ضد العروبة، بينما يلعب شباب الأهلي مع الفائز من لقاء الشارقة أمام عجمان.
وأشارت رابطة المحترفين الإماراتية، إلى أنه سيتم العمل بنظام خروج المغلوب من مباراتين في الدور الأول، وربع النهائي، ونصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية في ملعب محايد.
ومن المقرر أن تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2020-2021، في 10 يناير 2022.