الأهلي يتعاقد مع محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة.
أعلن أهلي جدة يوم الأربعاء تعاقده مع لاعبه السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.
وتعاقد الأهلي مع "مجرشي" قادمًا من نادي الفتح الذي خاض معه 21 مباراة في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.
يٌذكر أن محمد مجرشي سبق ولعب في صفوف الأهلي فترة "2013- 2014" خلال فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون.
وتم بيع عقده بعد ذلك إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.