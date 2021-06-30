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الأهلي يتعاقد مع محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات

منذ 31 دقيقة
1472
الأهلي يتعاقد مع محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات

طلال الغامدي (صدى):
أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة.

أعلن أهلي جدة يوم الأربعاء تعاقده مع لاعبه السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع "مجرشي" قادمًا من نادي الفتح الذي خاض معه 21 مباراة في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.

يٌذكر أن محمد مجرشي سبق ولعب في صفوف الأهلي فترة "2013- 2014" خلال فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون.

وتم بيع عقده بعد ذلك إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.

 

التعاون
الفتح
دوري المحترفين
النادي الأهلي
محمد مجرشي

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راي
اقول ياروقي لوسلمت منك الرياضه لكانت بخير مهتم بنصر شاغلك ماتنام الليل من همه خائف عليه والاخائف منه,, محرقك النصر اومقلق مضاجعك,,يروقي حلمك على...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين

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