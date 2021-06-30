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سمو أمير القصيم يدشن مبادرة فريق حماية منتزه الغضا بمحافظة عنيزة

منذ 14 ساعة
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سمو أمير القصيم يدشن مبادرة فريق حماية منتزه الغضا بمحافظة عنيزة

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتنظيف والتشجير، تأتي في قائمة اهتمامات هذه القيادة الحكيمة، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي وضرورة وضع آلية عمل لفريق هذه المبادرة.

وبيّن سمو أمير القصيم بأن المنطقة شهدت مؤخراً إطلاق مبادرة " أرض القصيم خضراء " والتي شهدت زراعة أكثر من مليون شتلة ، والتي تم تفعيلها بالتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الاهتمام بالشجرة لدى النشء من خلال مشاركة الطلاب في مراحل المبادرة ، لإعادة ما كانت عليه هذه الأرض قبل عشرات السنين , ومواجهة ما حصل من التعدي على الغطاء النباتي عبر الرعي والاحتطاب.

جاء ذلك بعد أن دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مبادرة مبادرة فريق حماية منتزه الغضا في محافظة عنيزة ، التي تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي في منطقة القصيم عامة ومحافظة عنيزة خاصة.

ونوه محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم بما تلقاه المبادرة من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة القصيم ، مستعرضاً أبرز عناصر المبادرة التي تتكون من مسار خاص بتنظيف المنتزه ويقوم عليها المتطوعون، ومسار آخر بتوعية المتطوعين وتثقيفهم من خلال إقامة عدد من ورش العمل الميدانية المتخصصة في مجال البيئة والتطوع ومسار إعلامي من خلال نشر مواد ومنتجات إعلامية تهدف لنشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة النباتية الصحراوية التي تتميز بها منتزه الغضا.

كما بارك سموه توفيع اتفاقية التعاون بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة وجمعية غضا بمحافظة عنيزة ، حيث مثل توقيع الإتفاقية مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، ومثل جمعية غضا بعنيزة نائب الرئيس عبدالله العبدالجبار ، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والمشاركة في الحملات التوعوية المرتبطة بالبيئة.

حضر التدشين وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ورئيس الغرفة التجارية بعنيزة أمين رابطة التطوع بالأمارة سفيان الربيش وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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راي
اقول ياروقي لوسلمت منك الرياضه لكانت بخير مهتم بنصر شاغلك ماتنام الليل من همه خائف عليه والاخائف منه,, محرقك النصر اومقلق مضاجعك,,يروقي حلمك على...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين

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