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مواطنة تروي تفاصيل حول إقلاعها عن التدخين بعد تعرضها لاختناق مفاجئ أثناء النوم " فيديو "

منذ 59 دقيقة
1654
مواطنة تروي تفاصيل حول إقلاعها عن التدخين بعد تعرضها لاختناق مفاجئ أثناء النوم " فيديو "

أميرة خالد (صدى):
كشفت جليلة جوهرجي عن قصة إقلاعها عن التدخين بعدما تسبب لها في مشاكل صحية عديدة، قائلة إن التدخين سبب لها أمراضا كثيرة.

وأوضحت جليلة جوهرجي خلال مقطع فيديو:" عندما تغير صوتي قررت الإقلاع عن التدخين، ولذلك ابتعدت عن الأماكن التي يسمح بها بالمعسل"، مشيرة:"قللت من زياراتي لأهلي وصديقاتي، وأصبحت عصبية ومتوترة حتى انقطع نفسي".

ولفتت:" بدأت رحلة العلاج من خلال زيارة المستشفى بسبب تدهور صحتي وضيق نفسي"، موضحة:"أصبحت وجبة الأكل بجانبها وجبة الدواء".

وتابعت:"الدكتور أبلغني أني تعرضت للاختناق أثناء النوم، ولذا أخذت قرار الإقلاع عن التدخين وتعالجت حتى أقلعت عن التدخين نهائيا"، مضيفة:" صارت حياتي طبيعية كالنوم بدون جهاز تنفس وصعود الدرج".

النوم
أمراض
جليلة جوهرجي
التدخين مشاكل صحية

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راي
اقول ياروقي لوسلمت منك الرياضه لكانت بخير مهتم بنصر شاغلك ماتنام الليل من همه خائف عليه والاخائف منه,, محرقك النصر اومقلق مضاجعك,,يروقي حلمك على...
عبدالرحمن خان
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الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين

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