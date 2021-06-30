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طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وسالزبورغ بدءًا من 23 يوليو

منذ 55 دقيقة
1577
طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وسالزبورغ بدءًا من 23 يوليو

الرياض (صدى):
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وسالزبورغ النمساوية، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً بدءًا من 23 يوليو القادم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار السلطات النمساوية بإعادة فتح أبوابها للسياح، ليبلغ عدد وجهات الصيف التي يوفرها "طيران ناس" لضيوفه 11 وجهة تضم (سالزبورغ - كييڤ - لفيف – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ).

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس والتي تضم الموقع الإلكتروني، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية.

الجدير بالذكر أن "طيران ناس" وضع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م، وبما يسهم في تحقيق متسهدفات المملكة بالتحوّل إلى محطة عالمية للسفر.

 

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عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين
سلطان
جزاه يلحق الدواعش في جهنم وسؤ المصير

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