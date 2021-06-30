محافظ العيدابي يقوم بـجولة تفقدية لسوق الأربعاء الشعبي بالمحافظة

المركز الاعلامي (صدى):
قام سعادة محافظ العيدابي أ. سفر بن سعد الشهراني اليوم الاربعاء الموافق١٤٤٢/١١/٢٠هـ بجولة تفقدية لسوق الأربعاء الشعبي بالمحافظة يرافقه اثناء الجولة رئيس بلدية العيدابي ومدير شرطة العيدابي ومدير مرور العيدابي.
وتجول بالسوق وشاهد التنظيم بالسوق وشدد على مراقبي البلدية بمتابعة الأسعار وتطبيق الإجراءات الرقابية والصحية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وكذلك التاكد من الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة وتفقد أيضا التواجد الأمني والمروري بالسوق وشكر تواجد الجهات الحكومية المشاركة وشدد على تكثيف الجهود.