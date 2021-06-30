نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محافظ العيدابي يقوم بـجولة تفقدية لسوق الأربعاء الشعبي بالمحافظة

منذ 14 ساعة
1110
محافظ العيدابي يقوم بـجولة تفقدية لسوق الأربعاء الشعبي بالمحافظة

المركز الاعلامي (صدى):
قام سعادة محافظ العيدابي أ. سفر بن سعد الشهراني اليوم الاربعاء الموافق١٤٤٢/١١/٢٠هـ بجولة تفقدية لسوق الأربعاء الشعبي بالمحافظة يرافقه اثناء الجولة رئيس بلدية العيدابي ومدير شرطة العيدابي ومدير مرور العيدابي.

وتجول بالسوق وشاهد التنظيم بالسوق وشدد على مراقبي البلدية بمتابعة الأسعار وتطبيق الإجراءات الرقابية والصحية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وكذلك التاكد من الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة وتفقد أيضا التواجد الأمني والمروري بالسوق وشكر تواجد الجهات الحكومية المشاركة وشدد على تكثيف الجهود.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راي
اقول ياروقي لوسلمت منك الرياضه لكانت بخير مهتم بنصر شاغلك ماتنام الليل من همه خائف عليه والاخائف منه,, محرقك النصر اومقلق مضاجعك,,يروقي حلمك على...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
عبدالرحمن خان
محتاجين نظام يشدد على المتهورين هم كثيرين، الساهر ما ينفع معاهم، يحتاج لهم عقاب شديد. الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل الطفل شفيعا لوالديه بوم...
الملل
تستاهل المراءة مكانها البيت والله امرها ان تغض صوتها ماهو في المجلس تنبح مثل الكلب قال حقوق المراءة قال
لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين

أخر الأخبار

" التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين
" التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين
منذ دقيقتين 1056
القبض على مواطن ومقيم لسرقتهم المحال والمنازل بمكة المكرمة
القبض على مواطن ومقيم لسرقتهم المحال والمنازل بمكة المكرمة
منذ 17 دقيقة 1330
قتلى ومصابون في حادث مروع على طريق الطائف - الباحة
قتلى ومصابون في حادث مروع على طريق الطائف - الباحة
منذ 18 دقيقة 1544
" الصحة ": تحورات كورنا الحالية أشد خطورة على الأطفال
" الصحة ": تحورات كورنا الحالية أشد خطورة على الأطفال
منذ 32 دقيقة 1632
بالفيديو .. خبير تقني : المصادقة الثنائية للإيميل تحمي الهاتف من الاختراق
بالفيديو .. خبير تقني : المصادقة الثنائية للإيميل تحمي الهاتف من الاختراق
منذ 35 دقيقة 1542
موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي
موعد انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي
منذ 36 دقيقة 1512
الأهلي يتعاقد مع محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات
الأهلي يتعاقد مع محمد مجرشي رسميًا لمدة 3 سنوات
منذ 48 دقيقة 1607
مواطنة تروي تفاصيل حول إقلاعها عن التدخين بعد تعرضها لاختناق مفاجئ أثناء النوم " فيديو "
مواطنة تروي تفاصيل حول إقلاعها عن التدخين بعد تعرضها لاختناق مفاجئ أثناء النوم " فيديو "
منذ 59 دقيقة 1649
طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وسالزبورغ بدءًا من 23 يوليو
طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وسالزبورغ بدءًا من 23 يوليو
منذ ساعة 1675
الخضيري : المكابرة وإهمال علاج ارتفاع الكولسترول قد يسبب جلطات
الخضيري : المكابرة وإهمال علاج ارتفاع الكولسترول قد يسبب جلطات
منذ ساعة 2081