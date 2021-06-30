الخضيري : المكابرة وإهمال علاج ارتفاع الكولسترول قد يسبب جلطات

أميرة خالد (صدى):
حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، من إهمال العلاجات المخّفضة لارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة LDL عن 135.
وقال إن عند ارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة LDL عن135 لابد من أخذ العلاجات المخّفضة له، لافتا إلى أن إهمال العلاجات قد يسبب جلطة وانسداد شرايين أو أزمات قلبية، أو ارتفاع الـ HDLعن 45، أو الكلي عن 200.
وأكد أنه لا داعي للمكابرة وترك العلاج بحجة الحمية والرياضة أو عدم التصديق، لافتا إلى أن هذا سبب كوارث الجلطات، مضيفا أن الكولسترول مهم للجسم وضروري لصناعة هرمونات ومواد هامة للنشاط الحيوي.
وأضاف أن معظم الكولسترول تصنعه الكبد، وليس من الغذاء، وأن ارتفاعه ليس فقط من تناول الشحوم والزيوت بل بسبب التدخين، وسمنة، وكسل، وعامل وراثي، لافتا إلى أن تقليله يكون بالرياضة، وتخفيف وزن، وتناول طعام صحي وورقيات خضار.