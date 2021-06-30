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وفد الإتحاد السعودي لكرة القدم النسائية يزور ثقافة الشمالية

منذ 13 ساعة
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وفد الإتحاد السعودي لكرة القدم النسائية يزور ثقافة الشمالية

سلطان الهوير (صدى):
استقبلت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية وفد الإتحاد السعودي لكرة القدم النسائية الزائر لمنطقة الحدود الشمالية ويرافقهم رئيس جمعية لياقة للرياضة النسائية بمدينة عرعر الاستاذه ابتسام فاضل وعدد من أعضاء الجمعية .

وكان في استقبالهم رئيس لجنة الفن التشميلي والخط العربي الاستاذ ادريس لافي العنزي حيث قدم لهم شرح مفصل عن مهام الجمعية ودورها في رعاية الموهبين .

واطلع الوفد على قاعة المعارض والمرسم والمجلس الثقافي واستمعو لشرح مفصل عن الأعمال المعروضه في قاعة المعارض من قبل منسق لجنة الفن التشكيلي الاستاذ ادريس لافي .

التعليقات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين
سلطان
جزاه يلحق الدواعش في جهنم وسؤ المصير
المهم
أسعار الرمل تظاعفة عدت مرات اتقو الله في المواطنين .وإلا افتحو استيراد الرمل .لتكون أعجوبة
Ali
المعرس شبح بيشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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